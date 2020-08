Français tués au Niger : les ONG restent présentes au Sahel "car elles n'ont pas le choix" Bureau de l'ONG française ACTED à Niamey au Niger − BOUREIMA HAMA / AFP

TÉMOIGNAGE - La France rend hommage ce vendredi 14 août aux six humanitaires français et deux Nigériens tués dans une attaque terroriste dimanche 9 août, lors d’une excursion touristique. Malgré le drame, les ONG veulent réaffirmer leur engagement au Sahel. Un travail "indispensable", selon Stéphane Besançon, de l'ONG Santé Diabète.

Depuis une dizaine d’années, le Sahel s’est transformé en porte d’entrée des activités terroristes. La zone, qui inclue le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad ou encore la Mauritanie, est l’une des plus pauvres du monde et les humanitaires y sont devenus des cibles d'attaques. A l'heure de l'hommage aux six Français de l'ONG Acted et aux deux Nigériens tués le 9 août lors d'une attaque au Niger, des humanitaires appellent à poursuivre leur action au Sahel. Pour Stéphane Besançon, directeur de l’ONG Santé Diabète, implantée au Mali et au Burkina Faso, "le travail des humanitaires est indispensable."

Plusieurs fois révisée, la carte des zones dangereuses du Sahel vient d'être modifiée par le quai d'Orsay à la lumière du drame. Une classification qui chamboule le travail des ONG, sans pour autant les faire fuir. Dans cette région, toutes "sont présentes en zone rouge" assure le biologiste de formation, car "elles n’ont pas le choix". "Les pouvoirs publics ont tendance à être plus restrictifs pour faire prendre le moindre risque possible, tandis que les ONG ont tendance à regarder au niveau du besoin des populations et à se dire 'attention, on a besoin d’y accéder, car ce sont des zones prioritaires'". Les conditions de vie sur place et le danger terroriste font qu'il y a "encore plus de besoins."

Les conditions de travail évoluent

Depuis cinq jours, la tragédie au Niger suscite beaucoup de réactions. Sur les réseaux sociaux, certains, oubliant d’être bienveillants, ont parfois reproché à ces jeunes Français de s'être déplacés dans le pays. Quant au gouvernement, il demande aux ressortissants de redoubler de précaution, et d’éviter de se déplacer sans raison valable. Au-delà de l'impérieuse mission humanitaire, Stéphane Besançon, lui-même installé au Mali depuis près de 15 ans, offre un autre point de vue. "Est-il possible de maintenir les gens durant deux ou trois ans en zone rouge, de ne pas les laisser sortir des campements, de ne pas avoir de vie sociale ?", questionne l'humanitaire. Les six Français travaillant pour Acted profitaient d'une journée de repos au moment de l’attaque. Empêcher des humanitaires de sortir, cela s'apparenterait à"un confinement de deux ans ou trois", juge le directeur de Santé Diabète. Pas d’insouciance pour autant. "Quand vous travaillez au Sahel, le travail sur la sécurité est devenu obligatoire", explique l'humanitaire. "C’est devenu une grosse partie de nos missions de réfléchir à tout ça : savoir ce qu’on engage ou non quand on prend une voiture, quand on se déplace, écouter, entendre, rassurer, faire des choix. Cela représente de longues heures de travail."

La sécurité des équipes en question

De fait, les Français agissent de moins en moins sur les zones à risques. Les ONG doivent régulièrement changer leur mode opératoire et ont recours à des staffs nationaux. "Ces staffs nationaux se déplacent et travaillent sur les zones à risques parce qu’ils sont moins visibles", réduisant ainsi les risques spécifiques envers les étrangers, tel que le kidnapping. "Attention ! ajoute Stéphane Besançon, je ne dis pas que seul les expatriés sont visés." Comment assurer une sécurité aux travailleurs Français engagés sur place, mais également à ces staffs nationaux ? Frédéric Roussel, le co-fondateur de l'ONG Acted, qui a suspendu ses missions au Niger, a dénoncé un "abandon de la France" et la question de l’aide militaire s'est rapidement posée après l'attaque du Niger.

Pour Stéphane Besançon, l’accompagnement de l’armée n’est pas envisageable, car il remettrait en cause la neutralité des associations. "Le principe humanitaire, c'est de ne pas prendre parti dans les conflits et donc de ne pas travailler sous protection armée". En revanche, conclue-t-il, le gouvernement français pourrait avoir un rôle à jouer dans la stabilisation politique et économique de la zone, comme dans la lutte contre les groupes djihadistes.