France-Italie : la guerre du parmesan

Le parmesan est un monument de la cuisine italienne. Un fromage dont la recette et la technique n'ont jamais quitté le pays. Mais bientôt, Nuova Castelli, l'un des premiers exportateurs de ce produit, pourrait devenir français. Le groupe Lactalis, numéro 1 mondial du fromage, envisage de le racheter. Le gouvernement populiste italien a promis qu'il ferait tout pour empêcher l'assaut de la multinationale française.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.