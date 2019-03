François Lenglet : "La nouvelle route de la soie...c'est le plus grand projet jamais conçu par l'humanité"

L’Empire du milieu est en train de finaliser un grand projet à l’échelle planétaire et l’Europe sera le premier concerné. Il s'agit de la nouvelle route de la soie, qui reliera la Chine, la Méditerranée et l’Atlantique. Avec 1 000 milliards de travaux engagés, c’est le plus grand projet jamais conçu par l’humanité.



