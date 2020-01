Frappes contre les Etats-Unis en Irak : quand le Pentagone planchait sur "la puissance militaire de l'Iran"

Guerre des nerfs entre l'Iran et les Etats-Unis

Il n'aura fallu guère plus d'une demi-heure à l'Iran pour que 22 missiles s'abattent sur les bases d'Aïn al-Assad et Erbil. Une démonstration de force orchestrée par l'armée iranienne en représailles de l'assassinat, il y a moins d'une semaine, du général Qassem Soleimani. Mais aussi une initiative destinée à faire l'étalage de l'arsenal balistique iranien, le plus important du Moyen-Orient.

De l'aveu même du Pentagone, le dispositif de Téhéran dépasse celui d'Israël, son ennemi juré. C'est en tout cas ce que le Pentagone avait assuré fin novembre 2019. Dans un rapport intitulé "La puissance militaire de l'Iran", la Defense Intelligence Agency (DIA) avait dévoilé les contours d'un "vaste programme de développement de missiles". Téhéran "a le plus grand nombre de missiles du Moyen-Orient avec un large éventail de missiles de très courte portée, de missiles de courte portée et de missiles de portée intermédiaire qui peuvent frapper des cibles dans l'ensemble de la région, jusqu'à 2000 km de distance", avait fait savoir le Pentagone.