Les forces spéciales françaises envoyées en renfort en Syrie ces dernières semaines

Et en mars dernier, les forces kurdes avaient été reçues à l'Elysée et avaient assuré que Paris allait envoyer de "nouvelles troupes" dans la région de Minbej dans le nord de la Syrie, tenue par les YPG que la Turquie a promis d'éradiquer mais l'Elysée n'avait toutefois pas confirmé s'il s'agissait des forces spéciales. La France reste très discrète sur cette présence et sur le volume déployé.