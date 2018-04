Frappes françaises en Syrie : plusieurs missiles n’ont pu être tirés en raison d’un bug

Mais là encore, un nouvel incident empêche les missiles d’être tirés. C’est finalement, le bâtiment de remplacement, le Languedoc-Roussillon, qui a armé ses missiles pour atteindre la cible prévue, un centre de stockage d’arme chimique près de Homs. Les deux autres cibles ont été frappées par des tirs d'avions Rafale.





La Marine française ainsi que les ingénieurs de Naval Group et du missilier MBDA tentent actuellement de déterminer les causes de ces déboires, dont le coût est particulièrement élevé. En effet, le prix des missiles prévus pour cette opération, capable de pulvériser une cible à plus de mille kilométres de distance avec une précision inférieure à un mètre, est de 2,8 millions d’euros l’unité.