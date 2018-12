"Fuck you, "incontinence cérébrale", "gâteux", un député LaREM se lâche et insulte Donald Trump

Joachim Son-Forget n’aime pas s’embarrasser des "qu’en dira-t-on". En octobre, il s’était fait remarquer pour avoir défendu le forain Marcel Campion, après ses propos homophobes. Une prise de position étonnante au nom de la liberté d’expression. Ce samedi, c’est la nation française qu’il a voulu défendre. Contre qui ? Contre rien de moins que le président américain !





Le député de la majorité a publié une série de tweets plus virulents les uns contre les autres, après que Donald Trump a dénoncé, une fois de plus, l’accord de Paris - objet, selon lui, de la colère des Gilets jaunes. Clairement, la pique ne lui plaît pas. "Quelqu’un peut-il juste lui dire 'fuck you', lui débrancher internet et lui donner ses pilules? Sérieusement", écrit-il dans un premier tweet.





Quelques minutes après, il poste une photo peu avantageuse du chef d’Etat américain invectivant "Donald le gâteux", atteinte selon lui "d’incontinence cérébrale". "N'insulte pas mon pays, vieux sénile" écrit-il encore. "La France embrasse tes fesses". Charmant.