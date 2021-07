Fuite de Carlos Ghosn au Japon : deux complices condamnés à de la prison ferme

Jugés à Tokyo, deux Américains ont été condamnés à deux ans et un an et huit mois de prison dans l’enquête sur la fuite de Carlos Ghosn du pays, en décembre 2019. Ce père et son fils, Michael et Peter Taylor, avait été arrêtés l’an dernier aux États-Unis avant d’être extradés au Japon en mars dernier. Ils étaient détenus depuis par les autorités, qui craignaient un "grand risque de fuite".