Ces mystères qui entourent toujours la fuite de Carlos Ghosn

On sait que Carlos Ghosn a voyagé depuis le Japon jusqu'au Liban, via le Turquie. Rapidement, des médias libanais ont cru savoir qu'il avait voyagé caché dans la caisse de transport d'un instrument de musique après qu'un orchestre grégorien soit venu jouer à son domicile japonais pourtant sous étroite surveillance : une information rapidement démentie par son entourage. Selon une source à la présidence libanaise, l'ex-patron de Renault-Nissan, âgé de 65 ans, a d'abord atterri en Turquie avant de rallier à l'aube le Liban, un des trois pays dont il est ressortissant, avec la France et le Brésil.

Dans Le Parisien, Christophe Naudin, organisateur de l'extradition de deux pilotes impliqués dans l'affaire Air Cocaïne, estime qu'une telle fuite demande beaucoup de préparation avec un coût évalué à 250.000 euros. Une somme qui aurait pu servir à "assurer l'organisation et les frais de déplacements et de rotation au départ de petits aéroports locaux. Il me paraît certain qu'il a voyagé en passant par différents pays, sans prendre le risque de mettre le pied sur des territoires où il pourrait faire l'objet d'une extradition vers le Japon", précise ce spécialiste de l'aéronautique.