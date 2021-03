Fuite de Carlos Ghosn : deux complices américains présumés remis aux autorités japonaises

Nouveau développement dans l'affaire Carlos Ghosn. Deux Américains soupçonnés d'avoir aidé l'ancien patron de Renault-Nissan à organiser son évasion du Japon vers le Liban en décembre 2019 ont été remis aux autorités nippones pour être extradés. Michael Taylor, un ancien membre des forces spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée et son fils Peter Taylor, ont atterri à Tokyo ce mardi matin. Leur avocat, Paul Kelly, a évoqué "un triste jour pour la famille et pour tous ceux qui croient que les vétérans méritent d'être mieux traités par leur propre pays".

Pour rappel, le 29 décembre 2019, Carlos Ghosn quittait la capitale japonaise pour Osaka (ouest du pays) en train, accompagné de deux complices. À ce moment, le Franco-libano-brésilien, accusé de malversations financières chez Nissan, était en liberté sous caution au Japon. Il quitte alors le pays au nez et à la barbe des autorités locales et arrive à Beyrouth le lendemain après une correspondance à Istanbul. Toutes les hypothèses laissent à croire que l'ex-dirigeant a échappé aux contrôles à l'aéroport d'Osaka en étant caché dans un caisson de matériel audio embarqué à bord d'un jet privé (pas de contrôle obligatoire des bagages pour ce type d'appareil à l'époque). Un procureur américain estime dans un document qu'il s'agit d'une "des fuites les plus effrontées et les mieux orchestrées de l'histoire récente".

Interpellé en novembre 2018, le Français avait été libéré sous caution en avril 2019, au terme de 130 jours d'incarcération. "Je n'ai pas fui la justice, j'ai échappé à l'injustice", avait martelé le Français début janvier 2020 lors d'une conférence à Beyrouth organisée après son coup de force.

Malgré la demande d'arrestation d'Interpol dont il est l'objet, Carlos Ghosn reste, à ce jour, hors d'atteinte des juges japonais, le Liban n'extradant pas ses ressortissants. La justice du pays du Cèdre a toutefois interdit à l'ancien dirigeant de quitter le territoire.