Fuite de Carlos Ghosn : que risque-t-il maintenant qu'il est au Liban ?

En se réfugiant au Liban, Carlos Ghosn a dit fuir le "système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité". L'ancien PDG de Renault-Nissan fait l'objet dans le pays de quatre inculpations : deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan (qui est aussi poursuivi sur ce volet), et deux autres pour abus de confiance aggravé.

Dans l'immédiat, son avocat japonais a déploré un départ "inexcusable". "L'équipe de défense a complètement perdu la face", ayant promis que Carlos Ghosn ne quitterait pas le pays, a analysé pour l'AFP l'ex-procureur et aujourd'hui avocat Nobuo Gohara. "Pour les procureurs, c'est une situation extrêmement grave. Nissan doit avoir peur. Les procureurs aussi". Et pour cause, Ghosn ne sera pas extradé vers le Japon. En cas d'un possible recours à Interpol (et d'une possible émission de notice rouge consistant à demander aux services chargés de l’application de la loi du monde entier), le nom de M. Ghosn serait bien communiqué aux frontières des pays membres pour réclamer une arrestation. "Mais Interpol ne peut pas le faire arrêter par la force, ou imposer une quelconque décision au Liban", explique à l'ancien ministre de la Justice libanaise, Ibrahim Najjar. "La justice libanaise peut le juger s'il est établi qu'il a commis un crime punissable par le droit libanais", mais "le Liban ne peut pas juger une personne accusée de fraudes fiscales commises dans un pays étranger", ajoute l'expert.