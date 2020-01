Fuite de Carlos Ghosn : que sait-on des deux spécialistes de l'exfiltration d'otages interpellés en Turquie ?

Présentés comme des "barbouzes", ces individus seraient un Américain et un Franco-Libanais répondant respectivement aux noms de Michael Taylor et George-Antoine Zayek. C'est eux qui auraient caché l'ancien patron de Renault dans une caisse servant à transporter des instruments de musique .

Le premier, Michael L. Taylor, né en 1960 à Staten Island, l'un des cinq arrondissements de New York, est un homme bien connu du domaine militaire. Toujours d'après le Wall Street Journal, il aurait ainsi servi pendant quatre années au sein des forces spéciales américaines mais aussi en tant que formateur des forces spéciales libanaises après l'intervention militaire israélienne au Liban de 1982. Il a également longtemps travaillé en Irak et en Afghanistan. Le quotidien américain indique en outre qu'il a fait 14 mois de prison pour obstruction à la justice et fraude.

Concernant son associé, le Franco-Libanais George-Antoine Zayek, il s'agit d'un vétéran de la guerre civile libanaise reconverti dans le mercenariat, notamment en Irak et au Nigeria. Il est, précise le Wall Street Journal, spécialisé dans la libération et l'exfiltration d'otages et a beaucoup opéré au Mexique ces dernières années. Sur les sites de recherche d'emploi AngelList et Bayt, Zayek indique être un "security manager" et avance ses compétences dans le domaine de la "guerre", des "armes" et de "la sécurité dans les environnements hostiles".

Issu d'une famille de chrétiens maronites, George-Antoine Zayek est le petit frère d'Elias Zayek, combattant des Forces libanaises constituées durant la guerre du Liban. Ce dernier, devenu commandant de l'infanterie, avait été assassiné le 19 janvier 1990, vraisemblablement sur ordre de Samir Geagea, un commandant de ces mêmes Forces libanaises, qui a été condamné plus tard pour avoir commandité l'assassinat.