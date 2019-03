Fukushima : le retour des surfeurs

Le 11 mars 2019, le Japon avait commémoré l’anniversaire de la catastrophe de Fukushima, une zone longtemps interdite aux habitants. Huit ans après, le surf recommence à revenir petit à petit dans la région. Certaines plages ont été rouvertes et les autorités locales misent sur ce sport pour relancer l’économie.



