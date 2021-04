Funérailles du prince Philip : avec Harry mais sans Meghan

La famille royale sera-t-elle au complet pour les obsèques du prince Philip ? Depuis l'annonce de la mort du mari de la Reine Elizabeth, vendredi, les interrogations s'accumulaient sur la présence du prince Harry, qui vit désormais à Los Angeles avec sa femme Meghan Markle, aux funérailles de son grand-père. Les relations du prince Philip avec son fils aîné, Charles, père de Harry, ont souvent été tendues. Sans parler du retrait récent du duc et de la duchesse de Sussex de la monarchie, et de leur interview choc, donnée en mars dernier à Oprah Winfrey, qui a scellé le divorce avec le palais de Buckingham.

The Guardian, qui titrait "Le prince Harry pourrait devoir se soumettre à une quarantaine pour assister aux funérailles du prince Philip", avait vu juste en estimant que la venue du petit-fils de la reine Elizabeth ne faisait pratiquement aucun doute. Au vu de la date annoncée par Buckingham, samedi 17 avril, la question de la quarantaine de 10 jours à l'hôtel est en revanche remise en question. Celle qui l'imaginait se soumettre au protocole qui permet de payer pour un test Covid privé au moins cinq jours après son arrivée reprend de l'épaisseur. "Étant donné son statut de membre de la famille royale voyageant pour soutenir la reine, il se pourrait que Harry soit exempté des restrictions imposées aux voyageurs", fait remarquer The Guardian. Qui avait aussi vu juste au sujet du non-déplacement de Meghan Markle qui, enceinte, ne fera pas le déplacement depuis les États-Unis. La BBC, citant l'agence de presse Associated Press, penchait aussi pour la présence du prince Harry, sans se prononcer sur celle de sa femme.

Les tabloïds du pays, eux, avaient également obtenu de diverses sources la confirmation de la présence du duc de Sussex. The Daily Mail citait ainsi une source anonyme proche de la famille assurant que Harry fera "absolument son maximum" pour revenir au Royaume-Uni, aux côtés de ses proches. Selon elle, le duc "ne voudra rien de plus qu'être là pour sa famille et en particulier sa grand-mère, pendant cette période horrible". The Daily Mirror, lui, assurait qu'il "prépare activement son retour au Royaume-Uni". Selon une source, Harry aurait parlé à ses cousines Béatrice et Eugénie dès ce vendredi et leur aurait fait part de son intention de rentrer au Royaume-Uni. "La présence de Meghan n'est pas prévue", assurait par ailleurs le tabloïd.