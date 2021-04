Funérailles du Prince Philip : notre guide pour suivre la cérémonie en direct de Windsor Une minute de silence sera observée dans tout le Royaume-Uni, en souvenir du prince Philip à 15 heures (16 heures heure de Paris). − JUSTIN TALLIS / AFP

DEUIL - Décédé à l'âge de 99 ans, le mari de la reine Elizabeth II doit être inhumé ce samedi 17 avril à Londres. On vous a compilé ce qu'il vous faut savoir sur cet événement à suivre en direct, à partir de 15H05, sur TF1 et LCI.

Recueillement et souvenir. La famille royale britannique va rendre hommage au prince Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg et époux de la reine Elizabeth II. La cérémonie débute ce samedi aux alentours de 14 heures, heures de Londres (soit 15 heures à Paris). Il s'agit d'un événement imaginé et pensé en partie par le prince Philip lui-même, avec un protocole et des codes très précis. Revue de détails des éléments à retenir de cette célébration qui sera suivie en mondovision par des millions de téléspectateurs.

Quand et comment suivre les funérailles ?

TF1 et LCI seront en édition spéciale dès 15H05 pour suivre en direct ces obsèques royales. Aux côtés d'Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau, plusieurs invités et spécialistes de la monarchie anglaise vont éclairer ce moment historique. L'actrice Jane Birkin, Vincent Meylan, responsable des pages "Royautés et Histoire" du magazine Point de Vue ou encore la romancière et journaliste Irène Frain apporteront leur expertise. Sur LCI.fr, vous pourrez également ne rien manquer de cette cérémonie.

Qui participera à la cérémonie ?

Seules 30 personnes pourront assister aux funérailles dans la chapelle royale de Saint-Georges du fait de la pandémie, avec des mesures de distanciation, 6 pieds (1,8 mètre) entre chaque personne, tous devront porter un masque. Seront présents quasi exclusivement, des membres de la famille royale britannique avec parfois leurs conjoints et enfants et trois représentants de la famille allemande du prince Philip. Le prince Harry sera présent mais sans son épouse Meghan Markle, enceinte de leur deuxième enfant et restée aux États-Unis sur les conseils de son médecin. Il ne marchera pas à côté de son frère, William, comme nous vous l'expliquions ici. ▶️Du clan Windsor aux cousins allemands, qui sera présent ? ▶️ Un retour sous tension pour le prince Harry

Comment vont se passer les obsèques ?

Les funérailles du prince Philip ne seront pas "nationales", réservées généralement aux reines et aux rois de Grande-Bretagne. Elles sont toutefois extrêmement codifiées, à compter du jour du décès de l'époux d'Elisabeth II le 9 avril, l'opération baptisée "Forth Bridge" a été déclenchée. Le cercueil du Duc d'Edimbourg sera placé au niveau de l'entrée du château de Windsor 20 minutes avant le début de la cérémonie religieuse. Pour son dernier voyage, il sera transporté à bord d'un 4X4 Land Rover dédié, véhicule qu'il a lui-même contribué à concevoir pendant plus de seize ans, durant une cérémonie qui doit durer moins de quinze minutes, dans l'enceinte du château de Windsor, la résidence où le couple était confiné depuis un an. ▶️ Tous les détails de la cérémonie ▶️ Pourquoi le "prince consort" n'a jamais été nommé "roi Philip" ?

Que va-t-il se passer après ?

La période de deuil national s'achève le jour de la cérémonie des funérailles de Philip. La famille royale elle respectera un deuil de deux semaines, ses membres doivent être drapés de noir s'ils devaient participer à des événements lors de cette période. Du fait de l'épidémie, la monarchie britannique a demandé de ne pas déposer de fleurs. Les éventuels dons iront à des œuvres de charité, il est également possible de signer le registre de condoléances et d'y laisser un message.

La rédaction de LCI