Fusillade à Annapolis : ce que l’on sait de l’attaque qui a ciblé le "Capital Gazette"

Des journalistes présents ont expliqué s’être cachés sous leur bureau au moment des tirs et avoir entendu l’homme recharger son arme. La police du comté d’Anne Arundel a indiqué être arrivée sur place soixante secondes après avoir reçu l’appel. L’homme a été rapidement encerclé et arrêté. Le SWAT, la police fédérale et l’ATF (autorité en charge du contrôle des armes) ont été appelés sur place pour vider et sécuriser le bâtiment, qui comprend d’autres bureaux de société et un cabinet médical. La zone a été dégagée et, vers 17h30 (23h30 à Paris), une partie des forces de l’ordre a été démobilisée. Des services de sécurité antiterroriste ont été mis en place auprès des principaux médias de New York.