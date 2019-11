Californie : une fusillade éclate lors d'une réunion de famille, au moins 4 morts et 6 blessés

Environ 35 personnes étaient rassemblées dans une résidence de Fresno (Californie) pour suivre un match de football lors "d'une réunion de famille", selon le responsable de la police locale, quand elles ont été la cible de tirs. Selon les premiers éléments disponibles, un ou plusieurs suspects ont pénétré dans une résidence et ont ouvert le feu dans le jardin. Quatre jeunes hommes ont été tués, et la fusillade a également fait six blessés.

Le ou les auteur(s) des coup de feu, encore non identifiés, ont pris la fuite.

Plus d'informations à suivre...