Fusillade antisémite dans une synagogue de San Diego : un mort et trois blessés

Le maire de Poway a rendu hommage "aux membres de la congrégation qui se sont opposés au tireur et qui ont évité ainsi un incident beaucoup plus horrible". Le président américain Donald Trump a présenté ses "plus sincères condoléances" après une fusillade qui a fait un mort et trois blessés dans une synagogue au nord de San Diego, dans le sud de la Californie. "A ce stade il semble qu'il s'agisse d'un crime motivé par la haine, mais j'adresse mes plus sincères condoléances à tous ceux qui sont touchés et nous tirerons cette affaire au clair", a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche. Ce drame intervient six mois, jours pour jours, après l'attentat antisémite qui avait eu lieu à Pittsburgh en Pennsylvanie, et qui avait fait onze morts. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière contre la communauté juive jamais commise aux Etats-Unis.