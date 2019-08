Fusillade au Texas : la communauté hispanique prise pour cible

Entre samedi soir et ce dimanche matin, deux fusillades ont éclaté. La première dans la ville d'El Paso au Texas, où les victimes faisaient leurs courses dans un supermarché Walmart, très prisé de la communauté hispanique. Donald Trump a rapidement réagi sur twitter. D'après les premiers éléments de l'enquête, les motivations du tireur sont racistes. L'autre tuerie se déroulait dans la ville de Dayton, dans l'Ohio.



