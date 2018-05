Fusillade au Texas : le suspect est un adolescent de 17 ans

Un élève de 17 ans a tué vendredi 18 mai 2018 dix personnes et en a blessé dix autres dans son lycée au Texas. Dimitrios Pagourtzis a été arrêté et encourt la peine de mort, bien qu'il soit mineur. Les premiers éléments d'enquête décrivent l'auteur de la tuerie de Santa Fe comme un jeune isolé, potentiellement victime de harcèlement.



