Fusillade dans un journal du Maryland : le "Capital Gazette" paraît malgré tout et rend hommage aux victimes

Cette publication est aussi une manière de rendre hommage à ceux qui ont fait ce journal et qui sont morts dans la fusillade. Parmi les victimes, quatre journalistes et une assistante commerciale : Gerald Fischman (en charge de la page des éditoriaux), Wendi Winters (responsable des dossiers et des numéros spéciaux), Rebecca Smith (assistante commerciale), John McNamara (en charge du suivi de plusieurs quartiers et villes à l'ouest d'Annapolis) et Rob Hiaasen (rédacteur-en-chef adjoint).