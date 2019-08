Fusillade d'El Paso : l'interminable casse-tête de la fermeture du forum 8chan, plateforme des suprémacistes

A minuit heure locale, soit 9h ce matin en France, Cloudflare a privé le forum de ses services de protection. Ses serveurs informatiques ne pouvant plus gérer le trafic, 8chan est devenu vulnérable face aux cyberattaques et était donc inaccessible en quelques minutes, ce qui a valu à la société les remerciements de Fredrick Brennan.





"Merci beaucoup, Cloudflare. Ce cauchemar va peut-être enfin prendre fin. Je veux simplement retourner à mes polices de caractère et arrêter de m'inquiéter à l'idée d'avoir des appels de CNN et du New York Times à chaque fois qu'il y a une tueriede masse. On aurait pu empêcher ça et on a choisi de ne pas le faire."





Matthew Prince a cependant averti que le site serait certes bouleversé durant un temps, mais serait probablement en mesure de se reconstruire.