Fusillade dans un lycée de Floride : Donald Trump muet sur la législation des armes à feu

Le président américain a ainsi confirmé ce qu’il avait laissé paraitre dans un tweet : il est ici question du problème de l’état mental du meurtrier et non de celui des armes à feu. "Tant de signes que le tireur de Floride était un déséquilibré mental, (il a) même été viré de son école pour son comportement mauvais et erratique", avait-il posté sur le réseau social. "Les voisins et ses camarades savaient qu’il posait un gros problème. Toujours signaler ces cas aux autorités, encore et encore !"