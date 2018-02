Fusillade dans un lycée de Floride : la colère s'exprime sur des "Panneaux de la vengeance"

Derrière cette démarche consistant à fustiger l'hypocrisie et à démasquer le tartuffe, se cache un long métrage phénomène : 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance de Martin McDonagh, film primé aux Golden Globes et en lice pour les prochains Oscars dans lequel le personnage incarné par Frances McDormand, déséspéré par le fait que l'enquête sur la mort de sa fille n'avance pas, prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. Soit : "Raped while dying" (violée pendant son agonie), "And still no arrests" (et toujours pas d'arrestations), "How come, chief Willoughby?" (comment est-ce possible, chef Willoughby?).