Fusillade dans un lycée de Floride : le tireur, orphelin de 19 ans et suprématiste blanc

Nikolas Cruz est un ancien élève du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland. Il en avait été renvoyé l’année dernière pour avoir menacé des étudiants, relaye le Miami Herald via un professeur de mathématiques l’ayant eu en classe. "Il était silencieux, les gens le harcelaient parfois et il y avait des rumeurs sur lui, comme quoi il prévoyait une fusillade dans l’école. Mais personne ne le croyait", détaille à l’AFP un de ses anciens camarades de classe. "On pensait que c’était juste des rumeurs jusqu’à ce que, malheureusement, ça arrive".





L’adolescent, qui suivait une préparation militaire selon des sources au Pentagone, est né en septembre 1998. Orphelin, il est adopté à la naissance, avant que son père adoptif ne décède en 2004. D’après le Miami Herald, sa mère adoptive meurt à son tour l’année dernière. Il est alors hébergé par la famille d’un ancien copain de classe.