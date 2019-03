Tuerie de Parkland : l'une des rescapées se suicide à 19 ans

À l'instar de nombre de ses camarades de Parkland, elle s'était engagée dans un vaste mouvement populaire pour réclamer une limitation de l'accès aux armes à feu dans le pays. Elle s'était mobilisée en mars dernier, un mois après la tragédie survenue dans son lycée en Floride, pendant la "March For Our Lives" aux côtés de plus d'un million d'Américains.





Selon la presse locale, citant sa famille, elle s'est suicidée dimanche dernier. Sa mère a annoncé la nouvelle vendredi. Le réseau social Facebook a maintenu son profil en ligne "en son souvenir". Une cagnotte en ligne ouverte jeudi 21 mars par des amis de la famille de Sydney Aiello a permis de récolter plus de 55.000 euros pour couvrir les frais d'obsèques.