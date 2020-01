Fusillade en Allemagne : au moins six personnes tuées près de Stuttgart, l'auteur présumé arrêté

Une fusillade dans un immeuble à Rot am See, dans le district de Stuttgart, a fait au moins six morts et deux blessés graves, a annoncé la police d'Aaelen ce vendredi. L'auteur des coups de feu a été arrêté et placé en garde à vue. Né en 1983, le tireur présumé aurait agi seul et il n'y aurait actuellement aucun indice de l'éventuelle existence d'un complice, d'après l'agence de presse allemande dpa.

L'opération policière est toujours en cours, selon les forces de l'ordre. La situation serait sous contrôle. La police locale a indiqué que la fusillade pourrait avoir comme origine un différend privé. Le quotidien allemand Bild assure que les victimes sont toutes membres de la même famille. Le mobile n'était pas encore clair, la police appelant à éviter toute "spéculation".