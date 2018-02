Fusillade en Floride : 17 personnes ont été tuées

Le mercredi 14 février, une fusillade dans un lycée de Floride a fait 17 morts. Le tireur, Nicolas Cruz, est un jeune homme âgé de 19 ans et un ancien de ce lycée. Il aurait déclenché l'alarme à incendie et tiré à vue sur tous les élèves en train d'évacuer. Considéré comme un solitaire par ses anciens camarades, il aurait suivi une préparation militaire.



