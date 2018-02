Fusillade en Floride : dix-sept morts dans un lycée

Mercredi 14 février 2018, une nouvelle fusillade de masse s'est produite aux Etats-Unis. Les faits se sont déroulés dans un lycée situé en Floride, à Parkland, au nord de Miami. Un ancien élève de l'établissement, notoirement violent et instable, a ouvert le feu, tuant dix-sept personnes. Sur son compte Twitter, Donald Trump a évoqué "le geste d'un déséquilibré".



