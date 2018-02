Fusillade en Floride : informé de la dangerosité de Cruz, le FBI admet une défaillance

Né le 24 septembre 1998 à Margate, en Floride, Nikolas Jacob Cruz a été adopté à sa naissance avec son frère Zachary par un couple de cinquantenaires, Roger et Lynda Cruz. Les voisins l’ont décrit comme un enfant au comportement difficile et parfois violent, à la limite de l'autisme. Il a été marqué par la mort de son père adoptif en 2004, puis par celle de sa mère adoptive fin 2017. Il était depuis hébergé dans la famille d'un ancien copain de classe où il avait sa propre chambre.





Ses anciens camarades de lycée le décrivent comme un adolescent "solitaire" et "bizarre". "Il était silencieux, les gens le harcelaient parfois et il y avait des rumeurs sur lui, comme quoi il prévoyait une fusillade dans une école. Mais personne ne le croyait. On pensait que c'était juste des rumeurs jusqu'à ce que, malheureusement, ça arrive". Ce jeudi, le Daily Beast avait recueilli le témoignage du leader d'une organisation proto-fasciste, adepte de théories suprématistes, indiquant que le jeune homme était venu s'entraîner dans son camp.