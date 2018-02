Fusillade en Floride : le drame aurait pu être évité selon le FBI

Le FBI a reçu un appel d'alerte décrivant le comportement déviant de Nikolas Cruz le 5 janvier. Et sur les réseaux sociaux, ce dernier avait clairement évoqué son intention de tuer. Cependant, la police fédérale n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le drame. Nikolas Cruz, 19 ans, est passé à l'acte le 14 février, tuant 17 de ses camarades dans un lycée de Parkland, en Floride. Dans un aveu rare, le FBI reconnaît ses fautes. Donald Trump s'est rendu le 16 février à l'hôpital de Floride au chevet des blessés.



