Fusillade en Floride : plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en hommage aux victimes

Un ancien élève de 19 ans a tué 17 personnes et en a blessé 15 autres le mercredi 14 février, au lycée de Marjory Stoneman Douglas, en Floride. Au lendemain de cette tuerie, l'émotion reste vive chez les habitants. Les proches des victimes manifestent leur incompréhension et leur colère. Des milliers de personnes se sont rassemblés pour une veillée en hommage aux victimes. Le débat resurgit autour de la vente des armes à feu aux États-Unis.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.