Fusillade en Floride : un coach et un professeur sont morts en héros en protégeant leurs élèves

Parmi les 17 victimes de la fusillade qui a endeuillé le lycée Marjory Stoneman Douglas, à Parkland en Floride, certaines se sont illustrées par leur comportement exemplaire. C’est le cas d'Aaron Feis et Scott Beigel, deux membres du personnel, qui sont morts en cherchant à protéger leurs élèves.





Aaron Feis jouait dans l'équipe de football de Stoneman Douglas avant d'en sortir diplômé en 1999. Il y était revenu trois ans plus tard pour devenir entraîneur adjoint de l'équipe du lycée, et aussi garde de sécurité. Aaron Feis, marié et père d'une fille, avait été le premier à répondre à l'alerte lorsque la fusillade a commencé. Il est mort sous les balles du tueur, alors qu'il essayait de protéger de jeunes élèves. "Des étudiants m’ont dit qu’ils l’ont vu sauter pour se mettre entre le tireur et des enfants", a déclaré l’entraîneur William May au Miami Herald. "J'ai entraîné avec lui. Mes deux garçons ont joué dans son équipe, a dit le shérif du comté de Broward. Les jeunes l'aimaient, ils l'adoraient".