Fusillade en Floride : une rescapée déverse sa colère sur Donald Trump

Le samedi 17 février, trois jours après la fusillade qui s'est déroulée dans un lycée en Floride, une jeune Américaine qui y a survécu s'est exprimée. Les caméras braquées sur elle, Emma Gonzalez a livré un discours enragé mais émouvant, durant lequel elle a pointé du doigt la relation entre Donald Trump et la NRA (National Rifle Association), le principal lobby américain des armes à feu. "Honte à vous !" s'écrie-t-elle, et la formule a été reprise par la foule. Le président américain, quant à lui, ne fait aucun lien entre cette tuerie et le libre accès aux armes à feu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.