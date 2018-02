Fusillade en Floride : une rescapée dénonce le silence de Donald Trump sur les armes à feu

Les critiques ont été vives contre le chef d'État américain après la fusillade dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, au sud-est de la Floride, qui a fait 17 morts. Emma Gonzalez, une élève qui a assisté à la tuerie, a livré un discours poignant. Elle a pris pour cible son président et le lobby pro-armes. "À tous les hommes politiques ayant reçu des dons de la NRA, honte à vous", a crié la lycéenne, faisant notamment référence au supposé soutien financier de la NRA envers Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016.



