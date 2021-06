Floride : un bébé et sa grand-mère tués lors d'une fusillade dans un supermarché

Selon des informations publiées quelques heures plus tard sur le réseau social par le shériff, l'enfant était un petit garçon âgé d'un an. La femme qui est également tombée sous les balles du tireur était sa grand-mère.

La longue liste des victimes d'armes à feu aux États-Unis s'allonge encore. Une femme et un bébé ont été tués jeudi lors d'une fusillade en Floride. Le drame s'est déroulé dans un supermarché Publix de la municipalité de Royal Palm Beach, à 130 km au nord de Miami, a annoncé le bureau du shérif du comté de Palm Beach. "A leur arrivée, les agents ont trouvé trois individus décédés de blessures par balles", a écrit la police sur Twitter. "Un homme adulte, une femme adulte et un enfant." L'homme, le tireur, a retourné son arme contre lui, a confirmé à l'AFP Teri Barbera, la porte-parole du shérif.

Ce drame intervient après une série de tueries qui ont frappé le sud de la Floride ces derniers jours. Dimanche soir, une fusillade lors d'une fête après une remise de diplômes a fait trois morts et cinq blessés à Miami. Le 1er juin, trois assaillants avaient tué deux personnes et blessé 21 autres après avoir ouvert le feu devant une boîte de nuit à Hialeah, une localité du comté de Miami-Dade. Et deux jours auparavant, un individu avait tiré sur une foule depuis sa voiture, dans le quartier réputé pour son street-art de Wynwood -- aussi à Miami -- faisant un mort et six blessés.

"Nous sommes devenus insensibles à la violence par armes à feu", a regretté dans un communiqué Melissa McKinlay, une responsable de la zone de Palm Beach où se trouve le supermarché Publix.

Samedi, la Floride commémorera le cinquième anniversaire de la fusillade d'Orlando, dans le centre de l'État, au cours de laquelle un tireur avait tué 49 personnes dans un bar gay.