Fusillade au Texas : les chiffres toujours plus fous des armes à feu aux Etats-Unis

Il suffit se rendre sur le site internet de Gun Violence Archive pour comprendre l’étendue de la problématique. En 2017, plus de 61.000 incidents impliquant des armes à feu ont été recensés aux Etats-Unis, selon l’ONG. Des "incidents" qui ont fait près de 16.000 morts et 32.000 blessés. À noter que les enfants (de moins de 11 ans) et les adolescents (de 11 à 17 ans) représentaient respectivement 732 et 3234 du total des victimes. Au 18 mai 2018, 21.774 "incidents" ont déjà été répertoriés, faisant plus de 5400 morts et près de 10.000 blessés, dont près de 1200 jeunes.