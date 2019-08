Fusillade meurtrière à El Paso aux Etats-Unis

Au Texas, un jeune américain muni d'une arme AK 47, a fait irruption dans un centre commercial très prisé de la communauté hispanique. Il a tiré sur la foule, tuant 20 personnes et blessant plus d'une vingtaine d'autres, avant de se rendre à la police. Il s'agit de la 250ème fusillade de l'année aux Etats-Unis. Donald Trump s'est exprimé sur Twitter, soulignant que ce meurtre est un acte tragique et lâche.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.