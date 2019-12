Fusillade sur une base militaire en Floride : une victime décédée, le tireur retrouvé mort

"Le tireur est décédé. Une mort supplémentaire a été confirmée", a annoncé la Navy américaine. Elle précise sur son compte Twitter que la base avait été placée en état de confinement. La Base navale de Pensacola est l'une des plus anciennes bases américaines. Sur son site Internet, on peut lire que celle-ci emploie plus de 16 000 militaires et 7 400 civils.