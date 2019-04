"Je ne voyais pas son âme" : le rabbin de la synagogue attaquée en Californie raconte son face-à-face avec le tueur

Deux autres personnes ont tenté de l'en empêcher : Oscar Stewart, ancien soldat américain en Irak, qui a couru après lui jusque dans la rue, et Jonathan Morales, garde-frontière qui n'était pas en service, et nouveau venu dans la communauté après avoir découvert ses racines juives. "On m'a dit que je pourrais avoir sauvé des vies. Je n'y ai jamais songé, je pense, j'ai simplement fait ce que toute personne... J'ai fait ce que j'ai fait. Je ne suis pas un héros ou quoi que ce soit, je l'ai juste fait", a confié Oscar Stewart à la presse. Jonathan Morales a "vidé son chargeur" et touché la voiture du tueur "quelques fois".





À l'intérieur, "après le départ du tireur (qui a aussi blessé à la jambe une fillette de huit ans, Noya Dahan, ndlr), je me retourne et évalue la situation, et je vais vers l'entrée et vois Lori allongée par terre, inconsciente", a raconté le rabbin. "Et son mari adoré, un frère pour moi, essaye de la réanimer. Et il s'évanouit et se retrouve allongé par terre à côté de sa femme. Et là leur fille Hannah arrive en criant : "Papa, Maman, qu'est-ce qui se passe ?" C'était la chose la plus déchirante que je puisse voir".