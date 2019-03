Fusillade aux Pays-Bas : le suspect arrêté

Une fusillade a éclaté ce matin dans un tramway à Utrecht, aux Pays-Bas. Au moins trois personnes ont été tuées et neuf autres blessées. Le tireur présumé a été interpellé en fin d'après-midi. Il s'agit d'un homme de 37 ans, originaire de Turquie. On fait le point en duplex avec notre envoyé spécial Jérôme Garro.



