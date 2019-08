Fusillades aux États-Unis : le récit poignant des témoins

Au lendemain des tueries à El Paso et dans l'Ohio, lors des hommages, la foule a demandé aux autorités de réagir. Au Texas, l'émotion est très forte et le récit des témoins fait froid dans le dos. Réagissant à ces drames, Donald Trump n'a pas remis en cause les lois sur les armes, mais il a fermement condamné le racisme qui a motivé au moins l'un des tueurs. Il a aussi demandé davantage de contrôles lors des achats.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.