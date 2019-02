Fusion Alstom-Siemens : un "non" qui ne passe pas

Le mariage entre Alstom et Siemens n’aura finalement pas lieu. Comme prévu, la Commission européenne a mis son veto à la fusion de ces deux groupes constructeurs de train et de matériel ferroviaire. Une rare décision de Bruxelles qui n'enchante pas Paris et Berlin, qui rêvaient de rivaliser avec le numéro un mondial chinois CRRC.



