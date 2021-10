G20 : 100 milliards d'euros pour les pays pauvres, vaccins, climat... que retenir du sommet de Rome ? Les dirigeants du G20 lors des délibérations. − Ludovic MARIN / AFP

DÉCRYPTAGE - Ce week-end à Rome, les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète ont trouvé des compromis sur le climat, la taxation des multinationales, la relance post-pandémie ou encore la fourniture de vaccins contre le Covid-19.

À l'issue d'une réunion de deux jours à Rome, les dirigeants des 20 plus grandes puissances mondiales ont trouvé plusieurs points d'accord sur le climat, la relance post-Covid ou encore la taxation des multinationales. Tour d'horizon.

Taxation internationale

Les pays du G20 ont entériné ce week-end l'accord sur la taxation internationale, obtenu de haute lutte à l’OCDE en octobre dernier, qui ambitionne de mettre fin aux paradis fiscaux. À cet égard, un impôt minimal de 15% sur les multinationales va être instauré dans les 136 pays signataires à l'horizon 2023. Cette taxe ne sera pas uniquement liée à la localisation des sièges sociaux : elle dépendra aussi des bénéfices dégagés par les firmes. Les dirigeants du G20 ont salué "une réussite historique à travers laquelle nous établirons un système fiscal international plus stable et plus juste".

Relance post-pandémie

Les dirigeants des 20 pays les plus riches au monde se sont engagés à "éviter de retirer prématurément des mesures de soutien" afin de "continuer à soutenir la reprise", tout en surveillant l'inflation. Les Banques centrales "agiront si besoin pour remplir leur mission, au nombre desquelles la stabilité des prix", préviennent-ils ainsi. Par ailleurs, les pays du G20 vont reverser aux pays vulnérables 100 milliards de dollars sur le montant global de 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux (DTS) émis par le Fonds monétaire international (FMI). Jusque-là, le G20 n'avait jamais trouvé d'accord sur un montant à reverser aux pays en développement. Jusqu'ici, les promesses de dons s'élèvent à environ 45 milliards de dollars. Les DTS sont des avoirs de réserve internationaux créés en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres. Ils sont répartis en fonction des quotes-parts de chaque pays au FMI. Par conséquent, en temps normal, le plus gros va aux pays les plus riches.

Répartition des vaccins

Autre volet des mesures prises face à la pandémie : une meilleure répartition des vaccins contre le Covid-19. "Pour contribuer à atteindre les objectifs mondiaux de vacciner au moins 40% de la population dans tous les pays d'ici fin 2021 et 70% d'ici mi-2022", comme le recommande l'OMS, les pays du G20 promettent de prendre des dispositions "pour aider à renforcer la fourniture de vaccins et de produits médicaux de base dans les pays en développement". De même, le G20 va "éviter les restrictions aux exportations et à accroître la transparence et la visibilité dans la livraison des vaccins".

Climat

Dernière problématique et non des moindres, la lutte contre le changement climatique. Alors que s'ouvre la COP26 à Glasgow ce dimanche, les puissances du G20 ont réaffirmé l'objectif de l'accord de Paris, à savoir "maintenir l'augmentation moyenne des températures bien en-dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels". Le retour des États-Unis dans celui-ci est, à ce sujet, clé. Lors de ce sommet, les dirigeants ont même acté leur volonté d'aller un peu plus loin, précisant qu'un tel objectif nécessitera "des actions et des engagements significatifs et efficaces de tous les pays". En outre, les pays du G20 vont arrêter de subventionner de nouveaux projets de centrales électriques au charbon "d'ici la fin de 2021"... mais seulement à l'étranger. Pour ce qui concerne l'atteinte de la neutralité carbone, le "milieu du siècle" - en 2050 ou 2060 - est la date retenue par les protagonistes. Un horizon qui demeure, donc, encore relativement flou.

Enfin, les leaders des pays du G20 "réaffirment" l'engagement de "viser à mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par an [...] jusqu'en 2025" pour permettre aux pays en développement de faire face aux défis du changement climatique.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.