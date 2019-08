G7 à Biarritz : micros et sherpas en coulisses, nos images exclusives du dîner

Sept dirigeants attablés sur une terrasse spécialement aménagée au pied du phare de Biarritz. Emmanuel Macron avait convié les dirigeants des 7 pays les plus puissants de la planète au dîner inaugural du sommet du G7 samedi soir dans la cité balnéaire de la côte basque.





Les équipes de TF1 et LCI ont pu filmer les coulisses de ce dîner. On y découvre notamment les images inédites des conseillers rassemblés non loin de là. Ceux-ci, également attablés pour dîner, écoutent et regardent les chefs d’Etat en prenant des notes qui serviront à préparer les discussions du lendemain. Pour ce faire, sur et autour de la table du G7, des micros et des caméras ont été disposées pour que le dîner soit intégralement suivi depuis les coulisses.