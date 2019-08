G7 à Biarritz : un dispositif de sécurité exceptionnel

On connaît désormais l'ampleur des moyens déployés pour la sécurité du G7 à Biarritz. En tout, 13 200 policiers et gendarmes sont mobilisés, épaulés par des militaires. Les Basques n'ont jamais vu cela. Un dispositif inédit pour prévenir tout débordement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est venu s'assurer lui-même que tout est prêt avant ce rassemblement des plus grandes puissances de la planète.



