G7 : Biarritz en état de siège, la carte interactive des zones interdites

SOUS-SURVEILLANCE - Pas moins de 13.200 policiers et gendarmes sont mobilisés à Biarritz et dans le Pays basque transformés en camp retranché pour accueillir durant le week-end le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des principaux pays industrialisés. La ville est en état de siège. Découvrez avec notre carte interactive les secteurs concernés.