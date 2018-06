G7 : à cette photo devenue symbole, on fait dire tout... et n'importe quoi

Une scène, mille interprétations. Les photos prises samedi 9 juin 2018 pendant le sommet du G7 par l'un des photographes officiels du gouvernement allemand, Jesco Denzel, et relayée sur Twitter par son porte-parole, Steffen Seibert, est hautement symbolique. On y voit Donald Trump faisant face à Emmanuel Macron, au Premier ministre japonais Shinzo Abe et à la chancelière allemande Angela Merkel, les mains solidement ancrées sur la table et donnant l'impression de le sermonner. Tous debout, à l'exception du chef de la première puissance mondiale, assis et les bras croisés.