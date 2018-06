G7 : Emmanuel Macron tente l'impossible avec Donald Trump

Une vidéo sur l'entrevue informelle entre Donald Trump et Emmanuel Macron a été postée sur Twitter ce vendredi 8 juin, par notre président de la République lui-même. "Le dialogue, encore et toujours. Échanger, tenter de convaincre, sans cesse, pour défendre les intérêts des Français et aussi de tous ceux qui croient que le monde ne se construit qu'ensemble", a-t-il ajouté en commentaire. Le locataire de l'Élysée va également tenter de faire front avec le Canada, le Japon et les Européens.



