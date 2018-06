G7 : jeu de dupes au sommet

Rarement un G7 aura été si agité. D'habitude ce genre de sommet est convenu et terriblement ennuyeux. Mais dans le contexte de guerre commerciale, le moindre geste a été décortiqué. En effet, Donald Trump, dernier arrivé en retard et premier à partir, n'a rien concédé à ses alliés. L'Europe, le Canada et le Japon se sont juste efforcés de faire bonne figure. La tension était clairement palpable.



